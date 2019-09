u mois de juillet, le volume des ventes de commerce de détail était en baisse dans la zone euro, tout comme dans l'Union européenne et en Belgique, selon les chiffres publiés mercredi par l'Office statistique de l'UE, Eurostat.

Dans la zone euro, les ventes ont baissé de 0,6% par rapport au mois précédent. Dans le détail, la baisse a été de 1% pour le secteur non-alimentaire et de 0,3% pour le secteur "alimentation, boissons, tabac", tandis que le carburant est resté inchangé. Dans l'UE28, le volume des ventes du commerce de détail a diminué de 0,7% pour le secteur non-alimentaire et de 0,3% pour le secteur "Alimentation, boissons, tabac", tandis que les carburants sont également restés inchangés. La baisse globale est de 0,5%.

Les plus fortes baisses mensuelles dans les États membres ont été enregistrées en Croatie (-3,3%), en Allemagne (-2,2%) et en Belgique (-1,4%). Les hausses les plus marquées ont été notées en Irlande (+1,9%), en Slovénie (+1,2%), en Bulgarie et à Malte (+1% chacun).