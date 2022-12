En novembre 2022, 285.670 chômeurs complets indemnisés demandeurs d'emploi ont perçu une allocation, soit 16.189 de moins qu'en novembre l'année passée (-5,4%), indique mercredi l'Office national de l'emploi (Onem).

Dans le détail, il s'agit de 229.505 chômeurs complets indemnisés demandeurs d'emploi admis sur la base d'un travail à temps plein et de 22.486 admis sur la base des études. Quelque 17.349 personnes ont été incluses sur la base d'un travail à temps partiel volontaire, 8.955 autres bénéficiant d'un complément d'entreprise et 2.091 d'allocations de sauvegarde. Enfin 5.284 travailleurs d'arts intègrent également cette catégorie.

Plus vite chez les femmes

Le chômage complet a diminué sur une base annuelle plus vite chez les femmes (-7.493 unités ou -5,6%) que chez les hommes (-8.696 unités ou -5,2%), relève l'Onem. Le chômage complet des jeunes (moins de 25 ans) a baissé de 6,2% (-1.260 unités), tandis que le chômage des 25 à 49 ans a fléchi de 3,1% (-5.186 unités). Dans la classe d'âge des 50 à 59 ans, il a diminué de 7,4% (-4.956 unités). Le nombre de chômeurs de 60 ans et plus s'est lui aussi affaissé (-10,1% ou -4.787 unités).

Au mois de novembre toujours, le nombre de chômeurs complets sur une base annuelle a diminué de 11,2% en Région flamande (-12.728 unités) et de 0,7% en Région wallonne (-880 unités). En Région de Bruxelles-Capitale, on note un repli de 4,1% (-2.581 unités). Cependant, "alors que le nombre total de chômeurs continue de baisser, les récentes augmentations du chômage de courte durée pourraient être un premier signe de la façon dont le chômage commence à réagir au ralentissement économique", analyse l'Onem.

