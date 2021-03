Le chiffre d'affaires de la pêche maritime belge a reculé à cause de la crise

Les navires belges ont débarqué l'an dernier 7,8% de poissons en moins qu'en 2019. Quelque 12.588 tonnes ont été vendues dans les ports belges et cette quantité débarquée a représenté un chiffre d'affaires de 56,4 millions d'euros, en baisse de 4,6%. Un phénomène dû à des exportations et des ventes dans les marchés locaux et l'horeca perturbées par la crise du Covid-19, explique jeudi l'institut statistique Statbel.