Avec ses 1.200 membres, le Cercle de Wallonie est le premier Cercle d'affaires de la Région. Après avoir essaimé à Liège, à Mons et au Golf des 7 Fontaines (Brabant Wallon), la direction du Cercle de Wallonie a pris le parti de renforcer sa présence à Namur, ville où se trouve son siège social depuis 13 ans.

En partenariat étroit avec Paul de Sauvage, le CEO d'Actibel, une société de promotion immobilière réputée localement (30 ans d'expérience dans la rénovation de bâtiments anciens), le Cercle de Wallonie va désormais développer non pas un, mais deux sites dédiés au networking et à l'événementiel à Namur.

Le Château Mélot, siège historique du Cercle, sera rénové en profondeur par les équipes spécialisées d'Actibel pour en faire un écrin haut de gamme destiné à accueillir les plus belles manifestations économiques de Wallonie. Le Cercle restera le maître d'oeuvre de ces manifestations et aura pour charge de mieux faire connaitre cet endroit auprès des décideurs en quête d'un lieu de prestige, équipé des outils modernes et avec un cachet hors norme.

Par ailleurs, l'équipe du Cercle s'installera dans de nouveaux bureaux - à partir du mois d'octobre - dans le Business Center Ecolys (propriété d'Actibel). L'idée d'associer un bâtiment répondant aux normes écologiques les plus strictes et dans lequel se trouvent une salle de vente réputée (Rops), un restaurant "slow food" (Le Félicien), un nouvel hôtel, un business center, un centre de conférences d'une quinzaine de salles (jusqu'à 1.000 personnes) et un Cercle d'affaires réputé est une première en Belgique.

Fort de ce nouveau partenariat, les membres du Cercle de Wallonie pourront bénéficier de nouveaux avantages appréciables (réductions pour les locations de salles ultra-modernes et ultra-équipées, tarifs avantageux pour l'hôtel et les différents services proposés sur place).

En étroite collaboration avec la direction d'Actibel, le Cercle de Wallonie sera chargé de développer les très nombreuses synergies en matière événementielle entre ces deux sites d'exception.

De plus, le partenariat avec Actibel permettra au Cercle de Wallonie d'améliorer fortement l'infrastructure mise à disposition de ses membres et du monde des affaires en Belgique.Via cette initiative, Namur renforce aussi son attrait en tant que capitale de la Wallonie et carrefour événementiel pour les autres Régions du pays.À l'époque du tout au digital, la nécessité de se rencontrer, d'échanger est plus vitale que jamais.

