Le groupe de distribution allemand Metro n'a pas encore donné de précisions quant à une éventuelle sortie du marché belge. "Nous évaluons constamment notre portefeuille", a déclaré le CEO Steffen Greubel lors d'une journée des investisseurs mercredi.

Le journal De Tijd rapportait la semaine dernière que les succursales belges de Makro et Metro étaient en vente. Et selon le quotidien allemand Handelsblatt, l'enseigne pourrait quitter l'Inde et la Belgique.

Cependant le CEO de Metro, qui exposait mercredi la stratégie de croissance du groupe, s'est bien gardé de dévoiler ses projets pour le marché belge.

Interrogé sur le sujet, il a simplement indiqué que l'entreprise était "satisfaite" pour le moment, tout en précisant que le portefeuille était "constamment évalué"."Lorsque les décisions seront prises, nous les communiquerons", a ponctué le CEO.

Une réunion entre les syndicats et la direction belge de Metro doit se tenir le 8 février.

Le journal De Tijd rapportait la semaine dernière que les succursales belges de Makro et Metro étaient en vente. Et selon le quotidien allemand Handelsblatt, l'enseigne pourrait quitter l'Inde et la Belgique. Cependant le CEO de Metro, qui exposait mercredi la stratégie de croissance du groupe, s'est bien gardé de dévoiler ses projets pour le marché belge. Interrogé sur le sujet, il a simplement indiqué que l'entreprise était "satisfaite" pour le moment, tout en précisant que le portefeuille était "constamment évalué"."Lorsque les décisions seront prises, nous les communiquerons", a ponctué le CEO. Une réunion entre les syndicats et la direction belge de Metro doit se tenir le 8 février.