C'est une première pour les Etats-Unis : une femme est arrivée en tête du classement d'Associated Press des CEO les mieux payés du S&P 500.

A la tête depuis 2014 d'AMD (Advanced Micro Devices), le fabricant de semi-conducteurs, Lisa Su a gagné 58,5 millions de dollars l'an dernier. Soit quatre fois plus qu'en 2018. Elle doit cette progression à l'attribution unique d'actions de performance de son entreprise qu'elle a complètement retournée en cinq ans. Elle devance, de très loin, David Zaslav (45,8 millions), le CEO de Discovery et Robert Iger (Disney - 45,5 millions). Vingt femmes font partie de ce classement, soit une de plus que l'an dernier. Elles gagnent 13,9 millions de dollars en moyenne contre 12,3 millions pour les hommes...