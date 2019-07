Le géant allemand de l'e-commerce Zalando a lancé la construction de son nouveau centre de distribution à Bleiswijk, entre Zoetermeer et Rotterdam, aux Pays-Bas. Ce centre, longtemps convoité par la Wallonie, fera 140.000 mètres carrés soit l'équivalent de 19 terrains de football et occupera 1.500 personnes.

Après deux ans de négociations avec Zalando, la Wallonie - et plus précisément la ville de Dour - avait été écartée l'an dernier, en fin de course, pour accueillir ce nouveau centre logistique. Si l'on savait à l'époque que le choix de l'entreprise s'était porté sur les Pays-Bas, on ignorait encore la localisation exacte du futur centre. Celui-ci s'installe sur l'ancien site de FloraHolland.