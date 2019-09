Le paysage médiatique belge compte désormais un nouvel acteur dans ses rangs. Mais quelles sont les sociétés et les personnalités qui ont débloqué les 4,5 millions d'euros nécessaires au lancement de la chaîne LN24 ? Gros plan sur les investisseurs et leurs motivations.

Lancement réussi pour LN24 qui s'est offert, ce 2 septembre, une grande soirée inaugurale en direct du Parlement européen. Entre zakouskis et coupes de champagne, plusieurs personnalités politiques et de nombreux people étaient évidemment de la partie - notamment les chroniqueurs de la chaîne Christine Ockrent et Patrick Poivre d'Arvor - tout comme le quatuor d'investisseurs sans qui cet audacieux projet n'aurait pu aboutir. Car LN24, c'est non seulement le rêve un peu fou de trois passionnés d'actu - l'entrepreneur audiovisuel Boris Portnoy associé aux journalistes Joan Condijts et Martin Buxant - mais aussi le pari osé de quatre grands acteurs économiques qui ont mis la main au portefeuille.

...