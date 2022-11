Le prestataire de services maritimes se réjouit d'une "forte demande" d'installations de parcs d'éoliennes en mer et de travaux de dragage.

Le carnet de commandes de l'entreprise DEME n'a jamais été aussi rempli. C'est ce qu'il ressort des chiffres du troisième quadrimestre diffusé mardi par ce prestataire de services maritimes.

DEME avait, à la fin de ce quatrième quadrimestre, un carnet de commandes de pratiquement 6 milliards d'euros: plus de 300 millions d'euros supplémentaires rar rapport à la fin juin. L'entreprise de Zwijndrecht évoque une "forte demande" d'installations de parcs d'éoliennes en mer et de travaux de dragage. De nouveaux projets à long terme sont annoncés à Taïwan, en Australie et en Europe.

Pendant les neufs premiers mois de l'année, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 1,97 milliard d'euros: 14% de plus qu'une année auparavant. Ce sont les parcs éoliens qui en sont principalement l'origine, avec une croissance de 27%.

DEME affirme être en bonne voie pour réaliser ses prévisions de l'année.

