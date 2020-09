La société de gardiennage canadienne GardaWorld veut mettre la main sur sa concurrente britannique G4S. Après avoir dragué à trois reprises le conseil d'administration, en vain, elle propose désormais directement aux actionnaire de G4S une offre à 190 pence cash par action.

Cette offre est 30% plus élevée que le dernier cours de clôture de l'action G4S et valorise cette dernière à 2,95 milliards de livres sterling (3,2 milliards d'euros), selon l'agence Bloomberg. Un rapprochement entre les deux groupes donnerait naissance à un acteur très important du secteur de la sécurité et du gardiennage. L'annonce de l'offre de GardaWorld a fait bondir de plus de 10% le cours de l'action G4S à la Bourse de Londres.

