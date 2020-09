Aux mois de juillet et août, 918 entreprises ont fait faillite en Belgique, soit près de 33% en moins que sur la même période l'an dernier, selon le baromètre du fournisseur d'informations commerciales Graydon qui s'attend à une tempête de faillites à l'automne.

Durant les huit premiers mois de 2020, 5.289 entreprises se sont déclarées en faillite, soit une baisse de 30,2% par rapport à la même période l'an dernier. 5.289 emplois auraient alors été supprimés, soit 30,3% de moins que l'an dernier. La faillite de Brantano a le plus pesé dans la balance avec la suppression de 698 postes.

Durant la période estivale, ce sont 139 entreprises qui ont déposé le bilan (-63%) en Région bruxelloise, pour 251 (-23,2%) en Wallonie et 525 (-19,7%) en Flandre.

Graydon s'attend à une tempête de faillites à l'automne 2020.

Les chiffres communiqués ne reflètent toutefois pas la situation économique réelle, du fait principalement des reports de faillite et des aides apportées par le gouvernement.

