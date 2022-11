La nouvelle secrétaire d'Etat Open VLD au Budget a démissionné après y avoir siégé neuf ans.

Après y avoir siégé neuf ans, Alexia Bertrand a démissionné de son siège au sein du conseil d'administration du holding anversois à la suite de sa nomination comme nouvelle secrétaire d'Etat au Budget et à la Protection des consommateurs. La société du Bel20 va maintenant chercher "une nouvelle candidate", a-t-elle indiqué mercredi à l'occasion de la publication de ses résultats financiers.

L'Open Vld a débauché Alexia Bertrand au parti frère francophone MR à la fin de la semaine dernière et l'a proposée comme remplaçante d'Eva De Bleeker au sein du gouvernement fédéral. Son père, Luc Bertrand, est président d'Ackermans & van Haaren et son frère, John-Eric Bertrand, en est le co-CEO, aux côtés de Piet Dejonghe.

Le holding anversois a par ailleurs publié mercredi une mise à jour de ses résultats pour le troisième trimestre. Ceux-ci ont "tenu" par rapport à l'année record 2021, et ce "malgré la dégradation de la situation économique et du contexte géopolitique". L'entreprise dispose d'un trésor de guerre de plus d'un demi-milliard d'euros et prévoit d'enregistrer des bénéfices records cette année. Le groupe de construction CFE, qui est détenu à plus de 62% par Ackermans & van Haaren, a également publié une déclaration intermédiaire. Il y fait état d'une "croissance modeste du chiffre d'affaires" de 2,8% et se targue d'un carnet de commandes bien rempli de plus de 1,7 milliard d'euros. Il maintient ses prévisions pour l'ensemble de l'année, avec un bénéfice qui doit se rapprocher de celui de 2021.

