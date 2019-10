Le boom des travailleurs indiens en Belgique

Le nombre de travailleurs étrangers sur le marché belge de l'emploi est en augmentation ces dernières années. Français et Néerlandais trustent, sans surprise, le haut du classement des nationalités les plus représentées, selon les chiffres de SD Worx. La présence des Indiens dans le top 3, avec une hausse de plus de 1.000% en quatre ans, est plus étonnante.

Les travailleurs internationaux sont en forte augmentation en Belgique. Ces quatre dernières années, leur nombre a pratiquement doublé. Parmi ces travailleurs internationaux, repris dans les statistiques, figurent les Belges travaillant à l'étranger, dans un ou plusieurs pays, ainsi que les étrangers actifs en Belgique, partiellement ou à 100%. Si les Belges représentent toujours un peu plus de la moitié de ces internationaux, la part des nationalités étrangères a augmenté plus fortement encore. L'emploi de ces travailleurs en Belgique a même quadruplé, ressort-il des chiffres publiés cet été par le prestataire de services RH SD Worx. Derrière les Français et les Néerlandais, les Indiens apparaissent pour la première fois dans le top 3 des ressortissants étrangers travaillant en Belgique. Ces derniers ont vu leur nombre multiplié par... 15 !

