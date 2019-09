Ce livre est aussi petit qu'un paquet de cigarettes : le Blow Book c'est 7,6 cm x 11,6 cm, 224 pages et une image par page. Le tout pour 5 euros. Originale par son format, cette nouvelle collection l'est aussi par son mode de distribution : introuvable dans le circuit classique, elle sera présentée dans des distributeurs automatiques dès ce jeudi 12 septembre.

Quand le savon fait place au livre

A l'origine du Blow Book, on retrouve Philippe Capart, le fondateur du concept store La Crypte Tonique, le temple des bouquinistes, situé dans la galerie Bortier à Bruxelles. Voici deux ans qu'un petit collectif s'est formé autour de lui et d'Olivier Van Vaerenbergh. " Au départ, nous avons récupéré un ancien distributeur de savon d'une laverie automatique pour y mettre des bouquins, explique ce dernier. Nous l'avons emporté à Angoulême ( au Festival international de BD qui se tient chaque année au mois de janvier, Ndlr) où nous avons remporté un certain succès. Nous nous sommes rendu compte à cette occasion que notre concept répondait à deux constats : la BD est devenue trop chère pour le lecteur, elle n'est plus populaire dans le sens strict du terme, et les auteurs sont de plus en plus paupérisés à cause du système de distribution. "

...