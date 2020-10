On le sait, le bio a le vent en poupe. Dans cette optique, l'analyse de marché conduite par le bureau Sirius Insight avec la collaboration de l'agence Sales4bio s'avère très intéressante. Entre 2008 et 2019, le chiffre d'affaires de ce commerce a été multiplié par trois.

L'an dernier, il s'est élevé à 779 millions d'euros. Sirius décompte 690 points de vente bios en 2020, dont 177 appartiennent à une des 19 chaînes actives en Belgique : Bioplanet, Färm, Sequoia, Origin'O, Ekivrac, etc. La vaste majorité des magasins (75%) est donc l'apanage d'indépendants et existe sous des formes très diverses y compris la vente en direct à la ferme. Pas moins de 46% de tous les points de vente se trouvent en Wallonie pour 15% à Bruxelles et 39% en Flandre. Si un Belge sur deux achète exclusivement ses produits bios dans un supermarché, cette part se réduit d'année en année pour se concentrer sur les magasins spécialisés et sur un mélange de plusieurs enseignes différentes. Il apparaît en outre que 39% des ménages achètent chaque semaine au moins un produit bio. Enfin, en moyenne, le Belge trouve 4,7 magasins bios à 10 minutes de voiture de chez lui. C'est le Brabant wallon qui est le mieux achalandé.