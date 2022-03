Le marché publicitaire a permis à RTL Belgique d'enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice, ressort-il jeudi des chiffres annuels de la maison mère, le groupe luxembourgeois RTL.

RTL Belgique a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 176 millions d'euros, contre 159 millions en 2020. Le bénéfice ebita est, lui, passé de 16 millions d'euros à 33 millions. La famille de chaînes télévisées de RTL Belgium a attiré une part d'audience combinée auprès des consommateurs âgés de 18 à 54 ans de 34,1%, contre 36,1% un an plus tôt. Cela a néanmoins permis au groupe de maintenir sa position de "leader incontesté" du marché en Belgique francophone, relève RTL.

L'avance de RTL Belgium par rapport aux chaînes publiques a diminué à 11,1 points de pourcentage (2020: 15,5 points de pourcentage), principalement en raison de la diffusion par la RTBF des matchs du championnat européen de football lors de l'été dernier, ajoute le groupe luxembourgeois.

La chaîne principale, RTL-TVi, a obtenu une part d'audience auprès des consommateurs et consommatrices âgés de 18 à 54 ans de 25,1%, en baisse par rapport aux 27,1% enregistrés en 2020. C'est cependant 8,6 points de pourcentage de plus que La Une et 12,6 de plus que la chaîne privée française TF1.

Bonnes performances du service de streaming RTL Play

RTL Group relève notamment que le journal télévisé de 19h, le RTL Info 19h, a attiré une part d'audience moyenne dans le groupe cible commercial de 40,3% (43,3% en 2020), reflétant, selon lui, le fort intérêt des Belges pour des informations fiables pendant la crise du Covid-19 et les inondations de l'été dernier.

À noter encore que le service de streaming RTL Play a enregistré de bonnes performances en 2021, avec une moyenne de 281.900 utilisateurs actifs par mois (pour 200.400 un an plus tôt) et 37,7 millions de visionnages de vidéos, là où il y en avait eu moitié moins en 2020 (18,6 millions).

En juin, RTL Group a annoncé avoir trouvé un accord avec DPG Media (VTM, Qmusic, De Morgen, Het Laatste Nieuws, 7sur7...) et Rossel (Le Soir, Sudinfo...) autour de la vente de RTL Belgium pour 250 millions d'euros. La conclusion de la transaction était annoncée pour fin 2021, mais les dernières approbations des instances de régulation sont attendues d'ici la fin de ce mois.

