Jo Thys a été nommé directeur opérationnel du groupe Barry Callebaut, a annoncé mardi l'entreprise. Le Belge de 50 ans entrera en fonction à partir du 1er janvier 2023.

Ingénieur industriel, Jo Thys a rejoint le célèbre chocolatier en 1997. Depuis lors, il a gravi les échelons de l'entreprise, lui permettant d'accéder au poste de responsable des activités dans l'est de l'Asie et en Océanie l'année dernière. Il est également membre du comité exécutif depuis le 1er juillet 2021, aux côtés d'un autre Belge, Ben De Schryver, directeur financier.

Le CEO de Barry Callebaut, Peter Boone, qualifie Jo Thys "de talent du cru" et loue son expérience au sein du groupe. Cela lui permet de bénéficier "d'une connaissance approfondie des opérations et des chaînes d'approvisionnement", assure-t-il.

Barry Callebaut, dont le siège social se trouve à Zurich, en Suisse, fabrique du chocolat en vrac et des produits à base de cacao pour des géants de l'industrie alimentaire tels qu'Unilever, Nestlé et Mondelez, mais également, pour d'autres chocolatiers et boulangers.

Le groupe possède la plus grande chocolaterie du monde à Wieze, en Flandre orientale et également deux sites de production sur le sol belge, à Hal (Brabant flamand) et Heule, dans la région de Courtrai (Flandre occidentale). Sa plateforme logistique mondiale se situe également en Belgique, à Lokeren (Flandre orientale).

