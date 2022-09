Le Bastognard Pierre Plas a été désigné lundi chocolatier wallon de l'année par Gault & Millau, lors d'une cérémonie organisée à Brussels Expo. Le guide jaune a aussi récompensé Herman Van Dender à Bruxelles et The Chocolate Line (Bruges) en Flandre. La découverte de l'année a été attribuée à By Michèle (Herstal).

La septième édition du Gault & Millau BeLux spécial chocolatiers recense 123 professionnels représentant 173 adresses. Dans ses récompenses, l'institution a célébré aussi bien des chocolatiers très expérimentés que des nouveaux venus. Pierre Plas a ainsi ouvert son magasin avec sa compagne peu avant la crise sanitaire. "Ses gourmandises ont fait l'unanimité auprès de notre comité de dégustation", a salué l'organisateur. Du côté de la découverte de l'année, la surprise et l'excitation étaient totales pour Coralline et Christophe Prunier, qui ont repris le magasin de la mère du chocolatier - Michèle - et ont depuis ouvert une deuxième adresse à Herstal.

Le jury a notamment pointé l'originalité des créations des Liégeois, qui se sont rencontrés durant leur formation avant de se perfectionner à Paris. À Bruxelles, le guide a récompensé Herman Van Dender, Schaerbeekois de souche qui a dû s'exiler à Grand-Bigard après avoir repris l'enseigne familiale. Très ému malgré ses dizaines d'années d'expérience, l'homme résume simplement sa définition d'une bonne praline. "Elle doit parler aux sens. Donner envie d'en reprendre une autre immédiatement !" Enfin, en Flandre, c'est le magasin brugeois The Chocolate Line qui a été primé. Représenté par Julius Persoone, fils du patron Dominique, et toute son équipe de production, l'enseigne a été récompensée pour sa capacité à rendre le chocolat "sexy, branché, cool et séduisant".

