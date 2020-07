Selon toute vraisemblance, on ne reverra pas le Boeing 737 MAX dans les airs cette année.

La reprise des vols réguliers ne pourrait se faire qu'au début de 2021, soit un report supplémentaire de deux mois. Ce nouveau délai provient de la décision de la FAA, le régulateur américain, de demander des remarques publiques avant de finaliser les changements demandés sur les avions. Sans oublier que les régulateurs étrangers devront aussi accepter la version finale. Compte tenu des tests de maintenance à réaliser, vu la longue immobilisation des avions et l'entraînement obligatoire des pilotes, il semble peu crédible que le service commercial reprenne avant janvier aux Etats-Unis. En outre, ce planning pourrait encore être retardé puisqu'une sélection de pilotes non américains doivent encore tester les changements et les accepter.