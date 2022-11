Dans un communiqué, RTL annonce que "la collaboration entre RTL Belgium et Laurent Haulotte, News Director chez RTL, se termine le 30/11/2022".

Laurent Haulotte est arrivé chez RTL en 1995 en tant que journaliste freelance de la rédaction télévision et radio. Il deviendra présentateur du journal télévisé de 13h en 1997 et de celui de 19h en 1999. En 2005, il devient rédacteur en chef adjoint en charge des sports, puis Head of Sport, en contribuant à l'élargissement de l'offre sportive de RTL et à la création de la marque RTL Sport. Il quittera la présentation du RTL Info 19h en 2008 pour devenir Directeur de la Rédaction. Il sera nommé News Director en 2018.Dans l'attente de la confirmation d'un nouveau News Director, c'est Philippe Roussel, Head of News, qui représentera la rédaction RTL Info auprès du CEO Guillaume Collard.