Le nouveau groupe atteint ainsi une taille critique, qui devrait lui permettre de se positionner mieux encore sur le marché mondial de l'usinage laser.

Des deux côtés de la Wallonie, à Angleur et à Frameries, deux petites entreprises innovantes ont développé en parallèle des technologies d'usinage laser de très haute précision. Lasea et Optec sont désormais réunies sous un même pavillon puisque la première a annoncé ce lundi le rachat de 60% des parts de la seconde. "Ce rapprochement est une excellente opportunité pour la Région, ainsi que pour les deux entreprises, qui deviennent un acteur majeur sur la scène mondiale", a commenté Rod Andrew, l'un des fondateurs d'Optec. L'enjeu est clairement mondial pour ces sociétés qui exportent la quasi-totalité de leur production vers des entreprises actifs dans les secteurs de l'horlogerie, du luxe et, de plus en plus, des équipements médicaux. Sur les dix dernières années, Lasea affiche une croissance annuelle moyenne de plus de 30%, ce qui a valu à son CEO Axel Kupisiewicz de figurer parmi les dix candidats au titre de manager de l'année, décerné par Trends-Tendances. Lasea est désormais leader européen dans son segment de micro-usinage laser. Le rachat d'Optec, qui dispose d'une filiale aux Etats-Unis (San Diego), devrait lui permettre d'accélérer son déploiement sur les marchés américains et japonais. Lasea avait levé 16 millions l'automne dernier afin de financer le développement sa force de frappe commerciale ainsi que des projets de croissance externe.Si elles évoluent dans le même secteur, Lasea et Optec sont, nous assure-t-on, plus complémentaires que concurrentes. Les activités de recherche et de production des deux entreprises resteront localisées à Angleur (80 personnes) et à Frameries (30). Mais les interactions entre les deux sites permettront, espère-t-on, d'améliorer les performances globales. "Nos synergies technologiques et commerciales sont évidentes, commente Axel Kupisiewicz. Nous sommes persuadés que nos clients respectifs bénéficieront rapidement de la mise en commun de nos fonctionnalités et que nos nouveaux produits continueront à satisfaire notre marché en croissance rapide." Optec dispose d'une technologie brevetée d'usage de la céramique. Elle pourrait s'avérer très précieuse pour la position de Lasea dans le secteur du luxe.