Cinq ans après son rachat par le géant français Total, le fournisseur Lampiris change de nom et devient TotalEnergies Power & Gas Belgium à la fin du mois de janvier.

Fondée il y a plus de 15 ans, Lampiris innovait en Belgique en proposant une électricité verte et locale. Rachetée en 2016 par le géant français Total, Lampiris prend finalement le nom de son nouveau propriétaire à la fin de ce mois de janvier.

Le CEO Marc Bensadoun estime que cette nouvelle appellation va permettre à Lampiris de "bénéficier de toutes les ressources et expertises de TotalEnergies afin d'être en meilleure position pour relever le défi du changement climatique".

"C'est grâce à TotalEnergies que Lampiris a pu s'associer à cet immense parc d'éoliennes au large d'Ostende, appelé Rentel. Grâce à ce parc, l'un des plus grands de Belgique, nous pouvons fournir en électricité verte et locale, 300.000 familles de plus", a commenté le responsable dans un message vidéo.

Lampiris souhaite faciliter l'accès de la conduite électrique à tous. "Nos experts installent des bornes de recharge à votre domicile et vous pouvez dès aujourd'hui utiliser l'un des 12 000 points de recharge du réseau TotalEnergies. Et d'ici 2025, vous pourrez recharger votre voiture électrique de façon ultra-rapide sur les autoroutes européennes, tous les 150 kilomètres."

Fondée il y a plus de 15 ans, Lampiris innovait en Belgique en proposant une électricité verte et locale. Rachetée en 2016 par le géant français Total, Lampiris prend finalement le nom de son nouveau propriétaire à la fin de ce mois de janvier.Le CEO Marc Bensadoun estime que cette nouvelle appellation va permettre à Lampiris de "bénéficier de toutes les ressources et expertises de TotalEnergies afin d'être en meilleure position pour relever le défi du changement climatique". "C'est grâce à TotalEnergies que Lampiris a pu s'associer à cet immense parc d'éoliennes au large d'Ostende, appelé Rentel. Grâce à ce parc, l'un des plus grands de Belgique, nous pouvons fournir en électricité verte et locale, 300.000 familles de plus", a commenté le responsable dans un message vidéo. Lampiris souhaite faciliter l'accès de la conduite électrique à tous. "Nos experts installent des bornes de recharge à votre domicile et vous pouvez dès aujourd'hui utiliser l'un des 12 000 points de recharge du réseau TotalEnergies. Et d'ici 2025, vous pourrez recharger votre voiture électrique de façon ultra-rapide sur les autoroutes européennes, tous les 150 kilomètres."