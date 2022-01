Le constructeur italien de voitures de sport Lamborghini a annoncé mercredi avoir réalisé l'an dernier les meilleures ventes de son histoire, avec 8.405 bolides livrés dans le monde, surfant sur le succès de son SUV Urus.

Les ventes ont augmenté de 13% en 2021, "la meilleure année jamais enregistrée sur un plan commercial", a commenté dans un communiqué Lamborghini, qui appartient au géant allemand Volkswagen. "La nouvelle année s'ouvre sur des perspectives tout aussi positives, grâce à un solide carnet de commandes qui couvrira la quasi-totalité de la production prévue en 2022", précise le constructeur.

Quatre nouveaux produits seront dévoilés au cours des douze prochains mois, promet la marque au taureau. En 2021, le SUV Urus a porté les ventes avec 5.021 unités, devant les sportives Huracán (2.586) et Aventador (798).

Les Etats-Unis sont restés le premier marché avec 2.472 voitures livrées (+11%), suivis de la Chine (935 bolides, +55%), qui a doublé l'Allemagne, désormais à la troisième place avec 706 unités, (+16%).

"En 2022, nous ferons tout pour consolider nos résultats et préparer l'arrivée de notre future gamme hybride à partir de 2023", a déclaré le CEO de Lamborghini, l'Allemand Stephan Winkelmann, cité dans le communiqué.

La prestigieuse marque avait présenté en mai "sa feuille de route vers l'électrification" de ses modèles, un plan ambitieux qui implique un investissement de plus de 1,5 milliard d'euros sur quatre ans. En 2023, Lamborghini lancera son premier modèle de série hybride, et "d'ici fin 2024, l'ensemble de la gamme sera électrifiée", a confirmé mercredi le constructeur. La première Lamborghini entièrement électrique est prévue pour la "seconde moitié de la décennie".

Les ventes ont augmenté de 13% en 2021, "la meilleure année jamais enregistrée sur un plan commercial", a commenté dans un communiqué Lamborghini, qui appartient au géant allemand Volkswagen. "La nouvelle année s'ouvre sur des perspectives tout aussi positives, grâce à un solide carnet de commandes qui couvrira la quasi-totalité de la production prévue en 2022", précise le constructeur. Quatre nouveaux produits seront dévoilés au cours des douze prochains mois, promet la marque au taureau. En 2021, le SUV Urus a porté les ventes avec 5.021 unités, devant les sportives Huracán (2.586) et Aventador (798). Les Etats-Unis sont restés le premier marché avec 2.472 voitures livrées (+11%), suivis de la Chine (935 bolides, +55%), qui a doublé l'Allemagne, désormais à la troisième place avec 706 unités, (+16%). "En 2022, nous ferons tout pour consolider nos résultats et préparer l'arrivée de notre future gamme hybride à partir de 2023", a déclaré le CEO de Lamborghini, l'Allemand Stephan Winkelmann, cité dans le communiqué. La prestigieuse marque avait présenté en mai "sa feuille de route vers l'électrification" de ses modèles, un plan ambitieux qui implique un investissement de plus de 1,5 milliard d'euros sur quatre ans. En 2023, Lamborghini lancera son premier modèle de série hybride, et "d'ici fin 2024, l'ensemble de la gamme sera électrifiée", a confirmé mercredi le constructeur. La première Lamborghini entièrement électrique est prévue pour la "seconde moitié de la décennie".