La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) Christine Lagarde, 63 ans, "très honorée d'avoir été nominée pour la présidence" de la Banque centrale européenne (BCE), a quitté ses fonctions le temps du processus de nomination

"En consultation avec le Comité d'éthique du Conseil d'administration, j'ai décidé de quitter provisoirement mes fonctions de DG (directrice générale) du FMI durant la période de nomination", a-t-elle annoncé dans un tweet mardi.

A l'issue d'une réunion du comité de direction du FMI mardi après-midi, le numéro 2 du Fonds, l'Américain David Lipton, a été désigné pour la remplacer provisoirement.

"Nous acceptons la décision de Mme Lagarde de renoncer temporairement à ses responsabilités au sein du FMI pendant la période de nomination (de la présidence de la BCE). Nous avons pleinement confiance en David Lipton, directeur général par intérim du FMI", a indiqué l'institution de Washington dans un communiqué.

M. Lipton, 65 ans, occupait les fonctions de premier Directeur général adjoint depuis le 1er septembre 2011.

Avant de rejoindre le FMI, il était assistant spécial du président Obama et avait occupé les fonctions de Directeur principal des Affaires économiques internationales au Conseil national économique et au Conseil national de sécurité à la Maison Blanche.

Auparavant, M. Lipton avait notamment été Directeur général du groupe bancaire Citigroup, où il dirigeait la division de la gestion des risques mondiaux.

Il a de plus travaillé au Trésor américain sous l'administration Clinton, de 1993 à 1998.

M. Lipton a un doctorat et une maîtrise de l'université Harvard.

Les dirigeants européens s'étaient entendus plus tôt mardi sur leur casting pour diriger l'Union européenne, qui verra deux femmes aux postes-clés: une ministre allemande, Ursula von der Leyen, à la Commission, et la Française Christine Lagarde à la BCE.

Première femme à piloter le prestigieux cabinet d'avocats d'affaires Baker McKenzie et à occuper le poste de ministre français de l'Economie et des Finances (2007-2011) sous la présidence de Nicolas Sarkozy, Mme Lagarde avait été nommée directrice générale du FMI en 2011 avant d'être reconduite dans ses fonctions en juillet 2016. Son second mandat devait s'achever en 2021.

"Elle a été une ambassadrice extraordinaire du Fonds, une excellente vendeuse, une très bonne communicante", a estimé Mark Sobel, ancien responsable du Trésor américain et président du Forum des institutions monétaires et financières.

Selon une tradition héritée de l'après-guerre, un Européen a toujours dirigé le FMI tandis qu'un Américain a toujours présidé la Banque mondiale.

Parmi les noms circulant déjà pour succéder à Christine Lagarde, figure celui du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau.