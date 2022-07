Après avoir finalisé leur acquisition le 2 juin, l'Apple Premium Reseller Lab9 Stores a commencé l'intégration des 15 points de vente Switch dans son réseau. Pour y parvenir, Lab9 Stores a réapprovisionné ses nouveaux magasins avec environ 5500 produits et accessoires Apple. L'investissement total s'élève à 4 millions d'euros.

Lab9 souhaite prendre autant que possible soin de ses nouveaux clients en traitant les commandes en cours des clients Switch, en acceptant les chèques-cadeaux Switch déjà achetés et en donnant aux clients la possibilité de signaler des réparations dans tous ses magasins.

Pour assurer la continuité pour les clients, Lab9 Stores a décidé de garder autant que possible les 15 magasins ouverts, et cela même pendant la phase de transition. Tous les magasins ont désormais retrouvé leur statut APR. Les anciens employés de Switch ont également été spécialement formés selon les normes de Lab9. En outre, Lab9 Stores s'occupera des commandes en cours et des chèques-cadeaux achetés par les anciens clients de Switch.

La filiale Lab9 Stores du groupe Lab9 a vu le jour en 2007. Lab9 Stores est un Apple Premium Reseller et possède 26 magasins en Belgique. Elle a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 38 millions d'euros et compte une soixantaine de collaborateurs (fin 2021).

