L'annonce a fait l'effet d'une bombe: en 2021, Warner va sortir tous ses longs métrages en même temps en salle et sur HBO Max, la plateforme de streaming du groupe.

La compagnie a 17 longs métrages prévus pour l'an prochain et non des moindres: Matrix 4, Wonder Woman 1984, Dune...

La compagnie a 17 longs métrages prévus pour l'an prochain et non des moindres: Matrix 4, Wonder Woman 1984, Dune, etc. L'idée est donc de les proposer sans surcoût aux abonnés d'HBO Max. Une façon de doper la plateforme face à Netflix ou Disney+ mais aussi de compenser la faiblesse des recettes en salle en raison de la pandémie. La nouvelle nous concerne aussi puisqu'on annonce l'arrivée d'HBO Max en Europe au deuxième semestre 2021. C'est évidemment un coup dur pour les exploitants de salle qui, aux Etats-Unis, ont typiquement une exclusivité de 90 jours.