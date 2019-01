La Tesla Model 3 peut désormais arpenter les routes européennes

Tesla avait déjà fait savoir précédemment qu'il allait débuter les livraisons en Europe au début de cette année. Ce sera en février, précise l'entreprise lundi.

Dans un premier temps, seules les versions les plus chères de la Model 3 seront disponibles, les variantes moins onéreuses suivront ensuite. Une stratégie que le constructeur a déjà mise en place aux Etats-Unis, son marché domestique.

Le modèle en question est important pour Tesla afin de conquérir une part de marché plus importante et de devenir rentable. Le groupe cherche en effet à réduire ses coûts afin que les personnes en mesure de s'offrir une voiture Tesla soient plus nombreuses. La Model 3 devrait ainsi revenir à 35.000 dollars, selon les affirmations du patron de la société Elon Musk. A cette fin, Tesla a supprimé récemment 7% de ses effectifs et va augmenter la cadence de production du modèle, en apportant de nombreuses améliorations dans la chaîne de fabrication au cours des prochains mois.