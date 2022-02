Après le rachat de la fiduciaire digitale Comptaline en 2020, Amarris poursuit son développement en Belgique en acquérant le logicielcomptable Skwarel. Amarris compte plus de 350 collaborateurs et accompagne 15 000 clients en France et en Belgique.

Skwarel est une application web destinée à améliorer la collaboration et la communication entre les bureaux comptables et leurs clients entrepreneurs. Elle compte aujourd'hui plus de 20 000 utilisateurs à travers la Belgique, la France et le Grand-Duché.

Le logiciel belge intègre le groupe d'expertise comptable Amarris qui compte plus de 350 collaborateurs et accompagne 15 000 clients en France et en Belgique. "Nous sommes heureux de nous associer à la forte croissance du groupe Amarris et de pouvoir concevoir ensemble le futur des métiers de la comptabilité en Belgique mais également en France. Grâce à ce rapprochement, Skwarel développera de nouvelles innovations permettant d'accélérer le travail répétitif des comptables grâce à l'IA, et continuera d'enrichir la plateforme afin de délivrer la meilleur expérience aux clients des cabinets comptables." affirme Philippe Denis, fondateur de SKWAREL qui poursuit ses fonctions de direction suite à l'opération.

L'ambition du groupe Amarris sur le marché Belge ne s'arrête pas là. Après avoir acquis la fiduciaire digitalisée Comptaline (devenue aujourd'hui Amarris.be) en 2020, ils acquièrent aujourd'hui Fiscaleo, fiduciaire généraliste à Mons et Pharmalex, fiduciaire spécialisée sur le marché de la pharmacie à Liège.

"Nous pensons que le marché de la pharmacie est un formidable vecteur de croissance en Wallonie. Pharmalex jouit d'un grand savoir‐faire et d'une très belle réputation que nous allons pouvoir allier au savoir‐faire du groupe Amarris en termes de digitalisation.", précise Patrice Schellekens, administrateur d'Amarris.Be Bruxelles qui accompagnera Guy Bernard et Philippe Meuleman, les dirigeants actuels de Pharmalex.

Ces 3 acquisitions affirment l'ambition d'Amarris Belgique de devenir le leader de l'expertise comptable phygitale en Belgique.

"Nous visons un chiffre d'affaires de 15M€ sur nos opérations en Wallonie d'ici à 2025. Cet objectif sera atteint avec la croissance organique de nos filiales mais également via de la croissance externe. Nous discutons déjà avec plusieurs experts‐comptables wallons désireux eux aussi de nous rejoindre pour proposer une offre différente, alliant le meilleur de l'humain au meilleur de la technologie", explique Claude Robin, expert‐comptable fondateur du groupe Amarris

