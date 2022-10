Vertuoza, éditeur du logiciel de gestion et suivi de chantiers pour les PME du secteur de la construction, annonce aujourd'hui une nouvelle levée de fonds à hauteur de 4 millions d'euros. De quoi faire perdurer une sa belle croissance.

Dominique Pellegrino a le sourire. Le patron de Vertuoza peut annoncer une levée de fonds un peu spéciale, réalisée auprès du fonds français Xange déjà à son capital et de Fortino. Au total, 4 millions d'euros. Pourtant, Vertuoza, logiciel de gestion saas pour les professionnels du bâtiment, n'en avait pas vraiment besoin.

"Fin 2021, on a commencé à recevoir des propositions de fonds anglo-saxons, alors que nous ne cherchions pas à lever de l'argent", se souvient le CEO de Vertuoza. La start-up a, alors, sauté sur l'occasion et démarré un roadshow. Dans une position de force puisqu'elle était parvenue à 1 millions d'euros de revenu annuel récurrent (ARR), en n'utilisant que la moitié de la première levée réalisée un an plus tôt.

Si, à en croire Dominique Pellegrino, quelques fonds étrangers de haut vol offraient entre 8 à 9 millions à la start-up, la direction de Vertuoza ne les a pas suivis. "Nous voulions être le moins dilués possible", détaille le CEO. Ce genre de fonds demande, en effet, quelque 20% des start-up dans lesquels ils investissent. Vertuoza ne veut pas "lâcher" autant et espère ne pas céder beaucoup plus de 10% de son capital.

C'est alors qu'un accord est trouvé avec ses actionnaires, dont Xange pour effectuer un tour un peu hybride de "pre-serie A". Tout en laissant entrer le fonds belge Fortino (lancé par Duco Sickinghe, ex-telenet). Les investisseurs acceptent d'intervenir à hauteur de 4 millions d'euros pour un peu plus de 10%. A une valorisation de 28 fois l'ARR ce qui porterait la valeur de l'entreprise à un peu moins de 40 millions d'euros. Bien sûr, "la valo aurait été plus importante si on avait levé en 2021", admet Dominique Pellegrino. Mais l'essentiel pour le duo à la barre de la start-up consistait à se faire diluer le moins possible. Aujourd'hui, les fondateurs n'ont "lâché" que 26% du capital jusqu'ici et restent donc largement majoritaires.

La levée de fonds doit permettre à Vertuoza de continuer sa croissance étonnante. En effet, la start-up wallonne est passée à 49 personnes en moins de 2 ans. Et elle s'attend à grimper à 65 personnes rapidement avant d'arriver à 120 d'ici fin 2023. Quant à ses revenus elle table sur un ARR ayant triplé (à presque 3 millions donc) en moins d'un an. Pour soutenir sa croissance, elle compte engager des top profils et attaquer de nouveaux marchés. Les Pays-Bas, par exemple. D'où l'intérêt, selon Dominique Pellegrino, de faire monter Fortino à bord du capital...

