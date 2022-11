La start-up belge BuildUp, active depuis 2018, a contribué à rendre 160 logements sociaux français neutres en énergie. Il s'agit d'une initiative européenne de "rénovation énergétique", le plus important projet du genre sur le continent.

"Nous mettons une sorte de veste climatique sur les bâtiments", explique la CEO Hélène de Troostembergh. "La rénovation énergétique des bâtiments est plus urgente que jamais. En Europe, des dizaines de millions de bâtiments doivent être rénovés dans le cadre de la transition énergétique. La clé réside dans une méthode innovante de construction industrialisée 'hors site'". Au total, 43 millions de logements doivent être rénovés en Europe pour lui permettre d'être climatiquement neutre d'ici 2050. "La seule façon de le faire est d'installer une enveloppe de bâtiment isolante autour des maisons, avec des façades et des toits qui sont assemblés dans une salle de production", explique la patronne de BuildUp. "Nous avons réalisé la rénovation énergétique d'un lotissement social en un temps record : une journée par logement." Ces rénovations s'inscrivent dans le cadre de l'organisation européenne "Energiesprong". BuildUp est spécialisée dans la construction numérisée "hors site", c'est-à-dire préfabriquée. La technique permet de diminuer les déchets, réduit drastiquement la marge d'erreur grâce à la conception numérique et entraîne une forte réduction de la facture énergétique des logements, selon l'entreprise.