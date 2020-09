La spin-off de l'ULg dédiée à la médecine régénérative, RevaTis, annonce vendredi une levée de fonds d'un million d'euros "destinée à renforcer l'équipe, à mettre en place une production de cellules souches destinées à la R&D et à intensifier les synergies avec d'autres acteurs en Wallonie et à l'international", selon son CEO, Didier Serteyn.

En médecine vétérinaire, RevaTis développe sa technologie chez le cheval et les animaux de compagnie et entreprend deux études cliniques chez le cheval, l'une approuvée par l'Agence fédérale du médicament sur les tendinites et l'autre en cours d'évaluation sur l'arthrose. En médecine humaine, la spin-off va produire des cellules souches pour les différents projets de R&D réalisés en coopération avec d'autres entreprises ou avec des centres de recherche renommés, précise-t-elle.

Créée en 2013, RevaTis occupe aujourd'hui quatre équivalents temps plein ainsi que trois chercheurs de l'Université de Liège à temps partiel. Le fonds d'investissement Noshaq SpinOff, Be Angels, des partenaires privés et les investisseurs historiques ont contribué à cette levée de fonds.

