L'opérateur de micromobilité franco-néerlandais Dott, connu pour ses trottinettes électriques partagées, annonce mardi une levée de fonds de 70 millions d'euros, menée par la Sofina, société belge d'investissement.

Parmi les partenaires figure également Estari, fonds d'investissement dans les leaders européens technologiques et de développement durable. Une dizaine d'autres investisseurs ont participé à cette levée de 70 millions d'euros.

L'investissement de Série B comprend "une combinaison de financement par actions et par emprunt adossé à des actifs", détaille Dott.

Il doit servir à développer l'offre de Dott, qui souhaite lancer des vélos électriques à l'été 2021. L'entreprise, qui compte une flotte de plus de 30.000 trottinettes électriques en libre-service dans cinq pays (Belgique, France, Allemagne, Italie, Pologne), veut aussi conquérir de nouveaux marchés, notamment en Espagne et au Royaume-Uni.

En Belgique, Dott est déployé à Bruxelles, Liège et Namur.

