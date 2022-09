Basée à Bruxelles, Hasa Optix est une medtech fondée en 2016 et spécialisée dans les instruments de chirurgie ophtalmologique. La société, détenue aujourd'hui par Eric T'Scharner, a imaginé une solution qui facilite la vie d...

Basée à Bruxelles, Hasa Optix est une medtech fondée en 2016 et spécialisée dans les instruments de chirurgie ophtalmologique. La société, détenue aujourd'hui par Eric T'Scharner, a imaginé une solution qui facilite la vie des chirurgiens et des infirmières des services de stérilisation: au lieu des instruments classiques en titane, elle propose une gamme complète d'instruments en acier inoxydable à usage unique mais facilement recyclables. La qualité est telle qu'outre le Chirec en Belgique, des chirurgiens du monde entier ont déjà été conquis par les produits Hasa Optix. La medtech vise l'ensemble des chirurgies ophtalmologiques mais s'est spécialisée dans celles liées à la cataracte. Forte de ce succès, Hasa Optix a attiré l'intérêt de Rayner, un groupe britannique spécialisé dans les lentilles intra-oculaires et les systèmes d'injection utilisés dans la chirurgie de la cataracte. Propriété de la société de capital-investissement CVC Capital Partners, il vient de prendre une participation minoritaire et de nouer un accord commercial qui va ouvrir de nombreuses portes à la jeune medtech bruxelloise.