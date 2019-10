C'est l'une des pépites méconnues de l'industrie wallonne. Lasea figure parmi les leaders mondiaux du micro-usinage au laser. Ses machines de haute précision s'écoulent dans le monde entier, en particulier dans les secteurs de l'horlogerie, de l'optique ou de la médecine (implants intra-oculaires).

En sept ans, l'entreprise a multiplié par sept ses revenus et ses effectifs (80 personnes). Elle parie maintenant sur l'accélération de son développement. A cette fin, Lasea vient de lever 6 millions d'euros auprès de ses actionnaires historiques Noshaq, SRIW et Epimède, auxquels s'ajouteront 10 millions de la Wallonie et de l'Union européenne. Ces moy...