La société wallonne Hamon, spécialisée dans les systèmes industriels de refroidissement, de dépollution de l'air et de récupération de chaleur, a fait aveu de faillite cette semaine auprès du tribunal de l'entreprise du Brabant wallon, annonce-t-elle mercredi.

La société Hamon avait introduit une procédure en réorganisation judiciaire pour se mettre à l'abri de ses créanciers mais les banques estiment ne pas disposer d'éléments suffisants pour émettre des garanties bancaires afin de soutenir la restructuration.

La société basée à Mont-Saint-Guibert indique ne pas être en mesure de mettre en place le plan de réorganisation des sociétés du groupe visées par la procédure de réorganisation judiciaire, notamment la structure faitière Hamon & Cie (International) SA. Ce plan supposait l'accord des créanciers gagistes.

Malgré l'intérêt d'investisseurs potentiels pour un ou plusieurs actifs ainsi que deux offres indicatives pour une reprise du groupe libéré de certaines filiales, les banques ont estimé qu'elles ne disposaient pas d'éléments suffisants leur permettant de procéder à la restructuration et de revenir sur la suspension de l'émission de nouvelles lignes de garanties bancaires en faveur des sociétés, détaille Hamon.

La restructuration n'est alors pas possible et la société ainsi que ses filiales de droit belge ne sont plus en mesure de poursuivre leurs activités commerciales. Les sociétés Hamon & Cie (International) SA, Hamon Thermal Europe SA et Hamon Research-Cottrell SA ont donc fait aveu de faillite ce lundi auprès du tribunal de l'entreprise du Brabant wallon.

L'audience d'introduction qui procédera à l'ouverture des procédures de faillite est fixée au 25 avril.

La société Hamon avait introduit une procédure en réorganisation judiciaire pour se mettre à l'abri de ses créanciers mais les banques estiment ne pas disposer d'éléments suffisants pour émettre des garanties bancaires afin de soutenir la restructuration.La société basée à Mont-Saint-Guibert indique ne pas être en mesure de mettre en place le plan de réorganisation des sociétés du groupe visées par la procédure de réorganisation judiciaire, notamment la structure faitière Hamon & Cie (International) SA. Ce plan supposait l'accord des créanciers gagistes. Malgré l'intérêt d'investisseurs potentiels pour un ou plusieurs actifs ainsi que deux offres indicatives pour une reprise du groupe libéré de certaines filiales, les banques ont estimé qu'elles ne disposaient pas d'éléments suffisants leur permettant de procéder à la restructuration et de revenir sur la suspension de l'émission de nouvelles lignes de garanties bancaires en faveur des sociétés, détaille Hamon. La restructuration n'est alors pas possible et la société ainsi que ses filiales de droit belge ne sont plus en mesure de poursuivre leurs activités commerciales. Les sociétés Hamon & Cie (International) SA, Hamon Thermal Europe SA et Hamon Research-Cottrell SA ont donc fait aveu de faillite ce lundi auprès du tribunal de l'entreprise du Brabant wallon. L'audience d'introduction qui procédera à l'ouverture des procédures de faillite est fixée au 25 avril.