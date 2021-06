La quatrième génération de TGV sera mise en circulation en 2024 à l'occasion des Jeux olympiques de Paris.

La SNCF a présenté samedi à Belfort dans les usines Alstom la quatrième génération de TGV qui sera mise en circulation en 2024 à l'occasion des Jeux olympiques de Paris. Appelé TGV M, il présente un avant effilé avec des phares en biais. Certains y voient une tête de serpent, d'autres une abeille. Quoi qu'il en soit, ce nouveau train va permettre de transporter 20% de voyageurs en plus (740 par rame en configuration maximale). Il sera très modulable car une première classe deviendra facilement une seconde et vice-versa en fonction des réservations. Le TGV M sera surtout plus durable: Alstom et la SNCF parlent d'une consommation électrique abaissée de 20% et de 97% de matériaux recyclables.