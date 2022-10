La SNCB a été contrainte de reporter aux années suivantes un certain nombre d'investissements prévus pour 2023-2024 à la suite du conclave budgétaire du gouvernement fédéral, a indiqué mercredi la CEO de la SNCB, Sophie Dutordoir, devant la commission Mobilité de la Chambre. "Il s'agira d'un exercice particulièrement complexe, que nous avons l'intention de réaliser avec Infrabel au cours des prochaines semaines."

La SNCB avait demandé plus d'un milliard d'euros de budget supplémentaire pour les prochaines années, compte tenu de l'augmentation de la facture énergétique en 2023 (deux fois plus importante) et des indexations salariales en cascade. Mais dans le budget fédéral, la compagnie ferroviaire n'a obtenu "que" 234 millions supplémentaires, sous la forme d'une compensation énergétique partielle et d'une baisse des cotisations patronales. Il y a donc un différentiel de 808 millions d'euros, a souligné Sophie Dutordoir.

Pour la période allant de 2025 à 2032, la SNCB devrait recevoir une nouvelle manne financière, alors que les besoins seront moindres. "Nous allons devoir aligner nos ambitions en fonction du contexte, et en termes de timing", la période critique se situant entre 2023-2024", a précisé la CEO.

Cette dernière a également abordé un autre point crucial: actuellement, la dette de la SNCB s'élève à 2,355 milliards d'euros ; le gouvernement a relevé le plafond autorisé à 2,565 milliards d'euros. Mais après le conclave budgétaire et sans économies supplémentaires, ce plafond risque d'exploser l'année prochaine (2,7 milliards) et même de dépasser les 3 milliards d'euros en 2024.

"Nous allons devoir reporter des projets que nous aurions voulu réaliser à partir du 1er janvier. "Par ailleurs, nous allons réduire les coûts partout où cela s'avère possible", a déclaré Sophie Dutordoir devant la commission, traçant toutefois une ligne rouge : le déploiement des nouveaux équipements doit se poursuivre tout comme les recrutements prévus, afin de réduire la pression qui ceint l'entreprise.

