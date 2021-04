La SNCB a lancé son tout nouveau site web de recrutement. "Il a été entièrement remanié et propose de nombreuses nouveautés. Les candidats peuvent à présent découvrir leur futur environnement de travail grâce à des visites virtuelles à 360°, et des 'job alerts' les avertissent dès qu'une offre d'emploi pertinente est publiée", indique mercredi la SNCB.

Les images à 360° proposées sur le site permettent aux visiteurs de découvrir virtuellement les environnements de travail connus et moins connus de la SNCB. "Les emplois les plus visibles sont évidemment abordés, tels que les métiers d'accompagnateur de train ou d'agent commercial, mais d'autres collaborateurs qui exercent des fonctions bien moins connues sont aussi mis à l'honneur, tels que les métiers de business analyst, supply chain manager ou legal expert", explique la SNCB.

La possibilité de "Job Alerts" est aussi une nouveauté et permet à un candidat d'être informé lorsqu'il y a une offre d'emploi correspondant à son profil et attentes.

En 2021, la SNCB compte recruter 1.300 collaborateurs.

