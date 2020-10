Renaud Lorand deviendra directeur financier de la SNCB à partir du 1er janvier 2021, a annoncé l'entreprise ferroviaire vendredi.

Il succédera à Olivier Henin, directeur général Finance et membre du comité de direction de la SNCB, qui a décidé de relever de nouveaux défis du côté de Blueberry, un holding actif dans l'aérien et dont les filiales sont Sabena Aerospace et la Sabca. Il restera toutefois en fonction à la SNCB jusqu'au 31 décembre prochain.

Renaud Lorand connaît bien la maison puisqu'il est actuellement directeur "Strategy, Legal & IT" à la SNCB. Ingénieur commercial, l'homme est spécialisé dans les matières financières.

"Avec sa nomination, c'est la continuité et la stabilité qui sont ainsi assurées pour notre entreprise, qui fait face à de nombreux challenges vu, d'une part, le contexte Covid et, d'autre part, les grands défis de mobilité fixés dans l'accord gouvernemental", souligne la scoiété de chemins de fer.

