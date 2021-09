Clone technique de la VW Polo, la Fabia est traditionnellement moins raffinée et plus abordable. Mais cette nouvelle génération s'embourgeoise et grandit fortement, pour faire de l'ombre à sa cousine allemande.

A 4,11 mètres, la Fabia est la plus longue des citadines. Deux adultes caseront sans soucis leurs jambes à l'arrière, mais la place centrale reste étroite. La Fabia grandit surtout côté coffre: sa soute est aussi spacieuse que celle d'une... VW Golf du segment supérieur! Par contre, la Fabia n'existera plus en break, cette version n'attirait pas assez de clients. A l'avant, cette Skoda peut recevoir en option un combiné d'instruments numérique permettant d'afficher en grand la carte de navigation derrière le volant. Parmi les nouvelles options, on pointe aussi la climatisation bizone ou le système de pilotage semi-automatique (régulateur de vitesse actif avec suivi des bandes de circulation). La citadine tchèque est également à la pointe en matière de connectivité avec sa carte SIM intégrée, qui donne accès à plusieurs services en ligne, et son assistant vocal sophistiqué. Sous le capot, pas de diesel ni de version hybride ou électrique mais uniquement des mécaniques à essence (de 65 à 150 ch). On choisit le moteur de 110 ch costaud, silencieux et pouvant être associé à la bonne boîte robotisée à sept vitesses. Dans tous les cas, la tenue de route est rigoureuse. La suspension est un brin ferme, mais jamais inconfortable. Sur le plan technique et des équipements de confort, la Fabia n'a désormais plus rien à envier à sa cousine, la VW Polo, qu'elle surpasse même côté coffre. Reste à connaître le tarif, non fixé actuellement. Cette Fabia embourgeoisée restera sans doute moins chère qu'une Polo (et donc objectivement plus intéressante) mais sera-t-elle toujours plus abordable que son autre cousine, la Seat Ibiza? A voir, car Skoda n'a aujourd'hui plus rien d'un constructeur discount...