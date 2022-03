La scale-up belge Proxyclick, spécialisée dans l'enregistrement et l'accès des visiteurs en entreprise, est reprise par la société britannique Condeco, leader mondial des solutions logicielles dédiées aux espaces de travail pour les entreprises, annoncent les deux partenaires mercredi.

Cela devrait permettre à la structure belge de renforcer sa pénétration sur le segment de marché des grandes entreprises et dans un marché mondial en pleine consolidation en prévision de l'après-Covid.

Grâce à cette opération, Condeco va doter sa plateforme en ligne de planification et de réservation d'un outil gérant l'accueil des visiteurs, "ce qui lui permet d'étoffer sa solution multi-services aux entreprises et de se différencier sur ce marché en forte croissance", appuie la société britannique. Elle compte déjà plus de 2.000 sociétés dans son portefeuille de clients.

Le logiciel de Proxyclick, sacrée "scale-up de l'année" en 2020, est utilisé dans quelque 10.000 sites répartis dans 110 pays. L'entreprise, basée à Bruxelles, compte parmi ses clients des grands groupes comme L'Oréal, EY, Revolut, PepsiCo, UCB, Airbnb, etc.

Les trois fondateurs de la structure belge

Condeco reprend la centaine de personnes employées par Proxyclick, qui garde son siège dans la capitale. Les trois fondateurs de la structure belge (Gregory Blondeau, Geoffroy De Cooman et Jean-Bernard van Zuylen) vont assurer la transition, avant de quitter l'entreprise dans le courant de l'année.

Proxyclick est déjà intégré dans l'offre de Condeco. Le logiciel belge continuera à opérer sous la marque Proxyclick.

