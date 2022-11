La plateforme de gestion patrimoniale en ligne figure parmi les meilleurs fournisseurs de logiciels wealthtech en Europe, selon le célèbre magazine américain.

Cocorico ! La revue annuelle des fournisseurs de logiciels pour les family offices "The 2022 roundup of family office software providers" publiée par Forbes confirme la place de la scale-up belge Abbove (anciennement PaxFamilia) parmi l'élite mondiale des solutions wealthtech. Réalisée par l'agence danoise AndSimple pour le compte du magazine américain, la sélection combine une analyse technique de la solution ainsi que les cas d'usage qui en sont fait par les professionnels du marché.CEO et cofondateur de la plateforme lancée en 2017, Guillaume Desclée se réjouit bien évidemment de cette nouvelle reconnaissance pour Abbove. "Cela montre bien que la solution se démarque et est différenciante dans un environnement ultra-concurrentiel. Cela confirme également sa place à sur le marché international, ainsi que les récents succès commerciaux engrangés."Signe de ces succès commerciaux, plusieurs institutions financières en Belgique telles que Deutsche Bank ou encore le groupe de banque privée Quintet, au travers de sa filiale Puilaetco, ont fait le choix d'intégrer la solution d'Abbove pour offrir un service d'accompagnement patrimonial global à leur clientèle fortunée. Sans oublier bien évidemment son actionnaire historique BNP Paribas Fortis qui soutient le développement de la société depuis ses débuts et qui propose également à ses clients aisés de pouvoir utiliser les solutions développées par la scale-up bruxelloise.L'annonce coïncide, par ailleurs, avec le franchissement du cap symbolique des 1.000 conseillers qui utilisent Abbove pour accompagner le patrimoine de plus de 27.000 familles en Europe. Indirectement, ce sont plus de 130.000 personnes qui sont reliées à ces services, "ce qui est également un marqueur objectif du développement de la plateforme construite sur des fondamentaux très seins", se félicite encore Guillaume Desclée.