La reprise de Generali Belgium par Athora Holding finalisée

"Outre le développement des activités de Generali Belgium, nous projetons de déployer d'importants capitaux dans le Benelux au cours des prochaines années et sommes activement en recherche de croissance dans la région", précise dans un communiqué Eric Viet, responsable pour le Benelux d'Athora.

Generali occupe la 11e place sur le marché belge des assurances et dispose, outre ses 430 employés, d'un réseau de plus de 1.000 courtiers indépendants. La société dessert le marché belge grâce à une gamme complète de produits: branche 21 à prime unique et récurrente en assurance individuelle et collective, branche 23 produits d'assurance vie en unité de compte; et assurances non-vie auto et habitations.

Generali Belgium compte environ 420.000 clients, pour plus de 640 millions d'euros de prime, et un total d'actifs s'élevant fin 2017 à 5,3 milliards d'euros.

Pour Athora Holding, qui a levé 2,2 milliards d'euros en avril 2017 auprès d'investisseurs internationaux, cette acquisition intervient après l'acquisition initiale de Delta Lloyd Lebensversicherung en 2015 et d'Aegon Ireland tout récemment.