La rentabilité dans le secteur agricole belge s'est encore détériorée en 2020, en raison notamment d'une hausse des coûts fourragers et des frais en produits phytosanitaires, selon des estimations du revenu des agriculteurs réalisées par Statbel, l'office belge de statistique.

Si la valeur de la production agricole dans son ensemble est restée relativement stable entre 2019 et 2020 (-0,6%), l'évolution de la valeur de production est assez contrastée entre les différents secteurs et filières: +11,2% pour les céréales, -20,7% pour les pommes de terre, +18,0% pour les fruits et -7,8% pour la filière porcine.

Les effets de la pandémie de Covid-19 sur le secteur agricole ont été multiples: sur la demande avec des changements de consommation des citoyens, et sur l'offre, avec une main-d'oeuvre saisonnière qui s'est raréfiée lors de la fermeture des frontières. "Toutes ces fluctuations d'offre et de demande ont fait, en quelque sorte, somme nulle sur la valeur de production de la branche agricole", constate Statbel.

Outre la crise sanitaire, les agriculteurs ont dû composer l'an dernier avec une sécheresse exceptionnelle au printemps suivie d'un été également sec. Cela a eu des conséquences aussi bien sur les semis que sur les récoltes et pour les éleveurs, le besoin en fourrage a été plus grand.

Malgré une baisse des prix de l'énergie, Statbel estime que les consommations intermédiaires des agriculteurs ont augmenté de 2,4% en 2020, en raison d'une hausse des coûts fourragers conjuguée à des frais en produits phytosanitaires plus conséquents.

"Au final, étant donné l'importance des coûts relativement à la valeur de la production, la valeur ajoutée nette aux prix de base devrait reculer de 12,3%", conclut Statbel.

