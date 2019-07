Créée en 1980 par "le Cannibale" lui-même, la marque de vélos Eddy Merckx a connu quelques sorties de route. Elle revient dans le peloton grâce à la Belgian Cycling Factory qui espère profiter du rayonnement du Grand Départ du Tour de France, à Bruxelles, pour se refaire une santé et, pourquoi pas, viser une échappée aux Etats-Unis.

La naissance

En 1980, soit trois ans après avoir arrêté la compétition, Eddy Merckx lance sa propre marque de vélos avec un capital de départ équivalant à 3 millions d'euros. Il est aidé à l'époque par Robert Lelangue, ancien coureur, directeur sportif et ami du champion. Le départ est pour le moins sinueux : l'entreprise annonce une perte de 10 millions d'euros en 1981, notamment due au coût élevé des investissements mais aussi à des soucis de gestion. En 1992, la production passe à 7.000 cadres par an dans une usine employant 30 personnes. Au plus fort de son histoire, la production monte à 10.000 vélos.

