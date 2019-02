"La raison après l'émotion?": la FEB réagit à la grève nationale et souhaite un retour à la table des négociations

Le Fédération des entreprises de Belgique souhaite qu'il soit de nouveau possible après la grève de s'asseoir autour de la table des négociations pour conclure un accord interprofessionnel. Son président, Pieter Timmermans souhaite un "AIP basé sur un équilibre entre entreprises compétitives et pouvoir d'achat, plutôt qu'à une détérioration du climat social et sociétal."