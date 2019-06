La publicité télévisée est plus performante que celle sur le Net

La mort du spot publicitaire télévisé a souvent été annoncée, mais des études menées à grande échelle soulignent son efficacité. "La personne qui voit une publicité à la télévision est plus attentive et achète plus rapidement", affirme la professeure de marketing Karen Nelson-Field.

Karen Nelson-Field. © PG