D'ici quelques semaines, Twitter autorisera à nouveau une sélection de publicités politiques. Cela mettra fin, après trois ans, à une interdiction de la publicité des partis politiques, des hommes politiques et des candidats sur le réseau social. Le nouveau propriétaire, Elon Musk, considère qu'il s'agit d'une nouvelle étape dans son objectif de "permettre la conversation publique sur des questions importantes". Twitter précisera ultérieurement les détails.

En 2019, Jack Dorsey, cofondateur puis dirigeant de Twitter, a décidé d'interdire les publicités politiques car il estime que "la portée des messages politiques doit être gagnée, et non achetée".

L'assouplissement des règles relatives aux publicités politiques pourrait aider Twitter à tirer davantage de revenus des publicités diffusées sur la plateforme.

