En 2018, notre pays a produit 10% de produits laitiers frais en plus que l'année précédente, ressort-il des chiffres de Statbel, l'office belge de statistique.

Les plus fortes hausses ont été enregistrées pour le lait fermenté (22%), les desserts (8%) et la crème de consommation (5%). La production de yoghourt a, quant à elle, diminué de près de 11%. "La production de beurre de laiterie augmente de 9,3%. La production totale de lait de consommation reste à peu près stable avec une hausse notable de 13,6% pour le lait écrémé et de 6,5% pour le lait entier.

Le lait demi-écrémé et le lait battu ont perdu respectivement 5,7% et 9,9% de leur production", détaille encore Statbel. En ce qui concerne le lait en poudre, on remarque surtout une hausse du lait en poudre écrémé de 10,6%, alors que le lait en poudre non écrémé baisse de 2,95%. Le lait de consommation, les boissons lactées et les produits laitiers frais constituent les principaux produits du secteur laitier en Belgique. En 2018, la production totale de lait de consommation, de lait chocolaté et de lait vitaminé s'élevait à environ 849 millions de litres.

Les produits laitiers frais comme le yoghourt, les boissons à base de lait fermenté, la crème et les desserts ont représenté un volume de production total de 642 millions de litres. Par ailleurs, 250.000 tonnes de lait en poudre ont été produites, de même que 107.000 tonnes de fromage, 94.000 tonnes de beurre et 27.000 tonnes de lait condensé et lactosérum.