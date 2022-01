L'usine du constructeur automobile allemand Audi à Forest, en région bruxelloise, suspend sa production cette semaine après un nombre élevé de contaminations par le coronavirus au sein de ses collaborateurs, a indiqué lundi à Belga Peter D'hoore, porte-parole d'Audi Brussels.

En raison du nombre élevé de cas positifs au Sars-Cov-2 et de la présence de plusieurs foyers de contaminations au sein de l'usine, "il a été décidé de ne pas produire cette semaine", a indiqué M. D'hoore.

"La semaine prochaine (semaine 5), la production sera redémarrée et progressivement augmentée", a-t-il ajouté. Ce n'est pas la première fois que la pandémie de coronavirus contraint l'entreprise automobile à interrompre ses activités.

En novembre 2021, l'usine, qui emploie quelque 3.000 personnes, avait déjà dû baisser le volet pendant une semaine.

L'entreprise a rappelé que la santé de ses collaborateurs était sa "toute première priorité". Plusieurs mesures y ont d'ailleurs été prises pour empêcher la propagation du virus et protéger le personnel. "Cela comprend, entre autres, l'obligation du port du masque buccal dans l'usine, l'utilisation des parois en plexiglas dans divers départements, la fourniture de gel désinfectant et la mise en place de notre propre centre de test Covid", a énuméré le porte-parole.

Les collaborateurs d'Audi disposent en outre de deux autotests gratuits par semaine et ont la possibilité de se faire vacciner par le service médical.

